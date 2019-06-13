В Башкирии грузовик раздавил маленького ребенка

В среду, 12 июня, в селе Верхние Киги в Башкирии произошло страшное ДТП. Водитель грузовой "Газели" совершил наезд на двух детей. Один ребенок погиб на месте. Другой получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.
Согласно предварительной информации, автомобилист двигался задним ходом и не заметил детей, которые стояли сзади машины. Правоохранители выясняют обстоятельства аварии, передает ToDay News Ufa.
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