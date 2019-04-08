На дороге под Москвой перевернулся внедорожник

На Можайском шоссе в районе села Жаворонки в Одинцовском районе Московской области внедорожник KIA задел разделяющий встречные потоки движения отбойник и перевернулся, передает сайт "Подмосковье сегодня". По предварительным данным, в результате неожиданного ДТП никто не пострадал. Момент аварии снял другой водитель. Очевидцы считают, что причиной произошедшего могли стать либо невнимательность за рулем, либо неполадки в ходовой части автомобиля.