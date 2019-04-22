В Москве из-за серьезной аварии затруднено движение

На Большой Тульской улице в Москве затруднено движение. Причиной нештатной ситуации стало ДТП – перевернулся грузовик с грунтом.
Водитель автомобиля не справился с управлением. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает "Москва 24".
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