Внук бывшего вице-президента АвтоВАЗа стал участником смертельного ДТП в Москве

19-летний внук бывшего вице-президента АвтоВАЗа Николая Ляченкова устроил смертельную аварию на Воробьевых горах в Москве. Егор арендовал Mercedes и решил погонять, сообщает URA.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza.
Скорость Mercedes достигала 100 километров в час. Парень врезался в иномарку, водитель которой скончался на месте. Не исключено, что Ляченков сел за руль нетрезвым, более того – у него не было прав. Злоумышленника задержали спустя несколько часов после ДТП.
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