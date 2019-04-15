Внук бывшего вице-президента АвтоВАЗа стал участником смертельного ДТП в Москве

19-летний внук бывшего вице-президента АвтоВАЗа Николая Ляченкова устроил смертельную аварию на Воробьевых горах в Москве. Егор арендовал Mercedes и решил погонять, сообщает URA.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Скорость Mercedes достигала 100 километров в час. Парень врезался в иномарку, водитель которой скончался на месте. Не исключено, что Ляченков сел за руль нетрезвым, более того – у него не было прав. Злоумышленника задержали спустя несколько часов после ДТП.