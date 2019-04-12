У протащившего полицейского на капоте водителя нашли мотив

11 апреля во дворе одного из домов на улице Генерала Дорохова на западе Москвы автомобиль Toyota наехал на сотрудника полиции и протащил его на капоте несколько метров. После того, как участковый смог спрыгнуть, нарушитель скрылся. Сотрудник правоохранительных органов был доставлен в больницу с травмами.
В Следственном комитете назвали мотив водителя, передает сайт ТВ Центр. Таким образом он надеялся избежать административной ответственности. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Следователи просят об аресте подозреваемого.
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