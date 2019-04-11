В Москве автолюбитель сбил полицейского и протащил его на капоте

В Москве водитель Toyota сбил полицейского и несколько метров протащил его на капоте. ЧП произошло из-за того, что автолюбитель намеревался избежать штрафа.
Правоохранители проводят проверку по факту случившегося. Более того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает Telegram-канал "Говорит Москва".
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