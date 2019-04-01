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Авто

На эстакаде в Москве перевернулся грузовик

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Утром 1 апреля на Третьем транспортном кольце в районе Рижской эстакады в Москве грузовик перевернулся после столкновения с легковым автомобилем Toyota Camry, передает "Вечерняя Москва". В результате ДТП никто не пострадал. На месте работают сотрудники экстренных служб столицы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Из-за аварии оказалось заблокировано движение двух из трех полос.

1 апреля 2019, 13:06

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