В Волгограде студентка уснула за рулем и протаранила остановку

Камеры наружного наблюдения сняли на видео столкновение автомобиля Kia Rio с остановкой общественного транспорта на одной из улиц Волгограда, передает Life.ru. В результате ДТП пострадала одна девушка, ожидавшая автобуса. Ее доставили в больницу с травмой головы.
За рулем иномарки находилась 23-летняя студентка. По предварительным данным, она уснула за рулем. Медицинское освидетельствование показало, что в момент ДТП девушка была трезва. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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