В Ростове машина влетела в остановку

Утром 7 февраля на улице Доватора в Ростове-на-Дону автомобиль Toyota Mark II врезался в дерево, после чего влетел в остановку общественного транспорта, передает портал rostovgazeta.ru. По предварительным данным, 25-летний водитель иномарки не справился с управлением. Молодой человек, а также его двухлетняя пассажирка, которая находилась в детском удерживающем устройстве, получили травмы. Их доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка.
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