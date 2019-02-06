В Тюмени иномарка протаранила автобус

Вечером 5 февраля на пересечении улиц Мориса Тореза и Республики в Тюмени автомобиль Lexus врезался в пассажирский автобус, передает портал nashgorod.ru. По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением при повороте. В результате пострадали три человека – кондуктор, пожилая пассажирка и ребенок. Они были доставлены в больницу.