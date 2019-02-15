В центре Москвы машина насмерть сбила пешехода

Утром 15 февраля на 1-й улице Ямского Поля в центре Москвы автомобиль сбил женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, передает сетевое издание m24.ru. Удар был такой силы, что ее отбросило на десять метров.
На место прибыла скорая помощь, однако женщина погибла на месте. Подробности произошедшего устанавливаются.
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