Вызвали вертолет: В Москве произошла страшная авария

В Москве на Калужском шоссе в ДТП пострадал один человек. В столичном управлении МЧС сообщили, что на месте работают службы ГИБДД. "Медики вызывали вертолёт. Там произошло ДТП. Наши силы на место прибыли. Одного человека передали медикам", – цитирует экспертов телеграм-канал "Говорит Москва".