Вызвали вертолет: В Москве произошла страшная авария

В Москве на Калужском шоссе в ДТП пострадал один человек. В столичном управлении МЧС сообщили, что на месте работают службы ГИБДД. "Медики вызывали вертолёт. Там произошло ДТП. Наши силы на место прибыли. Одного человека передали медикам", – цитирует экспертов телеграм-канал "Говорит Москва".
Популярные темы форума
Алина Загитова уходит из фигурного катания.
Отморозок, я тебя ХОЧУ!!!
Мама одевается как подросток
Покойница, это ты здесь воду мутишь про работу бабкой?
Моя девушка не дотягивает до оргазма.
Сейчас сказка "Морозка ,типаж Настеньки не модно"не модно
Кто есть кто.
Покойная, ты ли это в невеста ходишь?
На этом форуме только Отмороженный.
Горькая сперма