Московских водителей предупредили о гололедице на дорогах

Столичным водителям посоветовали быть внимательными дорогах и соблюдать дистанцию между транспортными средствами из-за возможной гололедицы. ЦОДД рекомендовал передвигаться на метро.
Как сообщает "Вечерняя Москва", по прогнозам Гидрометцентра, в ночь на 13 ноября температура воздуха в городе опустится до -1. Будет скользко и мокро.
Ночью возможны заморозки (t воздуха точно опустится до -1). Осторожнее на дороге: будет скользко и/или мокро. Держите дистанцию. Это не тот день, когда стоит гордиться умением «пройти в миллиметре». Если только пешком и в @MoscowMetro. pic.twitter.com/N3wbVrF3lQ— ЦОДД (@gucodd) 12 ноября 2019 г.
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