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Авто

Попал в реанимацию: под Москвой иномарка сбила мужчину

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В подмосковном Подольске автомобиль Mercedes совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу на красный сигнал светофора. Авария произошла в минувшее воскресенье, 10 ноября, на площади Ленина, сообщает РИАМО.

В результате ДТП пешеход получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. Сейчас он в реанимации. Подробности случившегося устанавливаются, передает сайт "Подмосковье сегодня".

Автор: 11 ноября 2019, 16:40

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