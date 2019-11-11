Попал в реанимацию: под Москвой иномарка сбила мужчину

В подмосковном Подольске автомобиль Mercedes совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу на красный сигнал светофора. Авария произошла в минувшее воскресенье, 10 ноября, на площади Ленина, сообщает РИАМО.
В результате ДТП пешеход получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. Сейчас он в реанимации. Подробности случившегося устанавливаются, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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