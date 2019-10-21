Пострадали 16 человек: в Петербурге столкнулись маршрутка и трамвай

В минувшее воскресенье, 20 октября, в Санкт-Петербурге произошла серьезная авария. На пересечении улицы Десантников и дублера Петергофского шоссе маршрутка врезалась в трамвай и опрокинулась, передает ИА "Невские новости".
В результате ДТП пострадали 16 человек, 15 из них госпитализировали. По предварительной информации, виновником аварии стал водитель маршрутки. Как утверждают очевидцы, он ехал на запрещающий сигнал светофора, сообщает газета "Петербургский дневник".
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