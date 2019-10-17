В Москве из-за серьезной аварии пострадали люди

Два автомобиля попали в ДТП на западе столицы. Уточняется, что столкнулись Porsche и такси.
По данным сайта "Москва 24", пострадали четыре человека. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.
Два автомобиля попали в ДТП на западе столицы. Уточняется, что столкнулись Porsche и такси.
По данным сайта "Москва 24", пострадали четыре человека. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.
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