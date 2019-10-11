В Удмуртии лишенный прав водитель врезался в деревья и умер

В Удмуртии в результате ДТП погиб 38-летний мужчина. Авария произошла на 14 километре трассы Завьялово – Гольяны.
По данным ИА "Удмуртия", находящий за рулем иномарки водитель был лишен прав. Мужчина не справился с управлением, съехал с дороги, врезался в деревья и погиб.
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