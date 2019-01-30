В центре Казани автобус с пассажирами врезался в столб

Утром 30 января возле остановки "ЦУМ" на Московской улице в центре Казани автобус, следовавший по маршруту №57, врезался в фонарный столб, передает портал inkazan.ru. У транспортного средства оказались повреждены бампер и лобовое стекло. На место прибыла бригада скорой помощи. Однако информации о пострадавших пока не поступало. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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