Подросток устроил смертельное ДТП в Нижнем Новгороде

В ночь на 30 января 19-летний молодой человек за рулем отечественного автомобиля без номеров выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой, передает портал newsnn.ru. Двое пассажиров подростка скончались на месте. Сам он, а также еще трое находившихся с ним в машине и один человек из иномарки получили различные травмы. По факту произошедшего проводится проверка.