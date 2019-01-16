В Башкирии в аварии с фурой погиб человек

В ночь на 15 января на 1302-м километре магистрали Самара – Уфа – Челябинск в Туймазинском районе Башкирии кроссовер Toyota RAV4 столкнулся с грузовиком Volvo, передает портал ToDay News Ufa. Водитель легковушки от полученных травм скончался на месте. Его пассажир с многочисленными травмами был доставлен в больницу. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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