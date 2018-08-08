Известный певец насмерть сбил пешехода

В Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием известного рэпера Артема Brius. Передвигаясь на своем автомобиле Porsche, исполнитель насмерть сбил пешехода.

По имеющейся информации, пострадавший мужчина 1973 года рождения скончался, передает Пятый канал. Причастие рэпера к аварии удалось установить по красному Porsche, которым Артем часто хвастался в соцсетях. Стоит отметить, что пользователи Всемирной паутины бурно отреагировали на проиcшествие, пишет EG.ru. "Тварь! И сколько таких наша земля носит?", – не сдерживал себя в эмоциях мужчина. "Это точно. Когда понты важнее жизни людей...",– поддержал его другой пользователь.