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Авто

Mini Cooper S: Быстрый. Юркий. Твой.

Фото: Родион Газманов
Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Если по дорогам ездит более узнаваемый автомобиль, чем Mini, скажите мне об этом сразу. Молчите? То-то же. Там, где другие производители слизывают друг у друга дизайн и скоро сольются в экстазе всеобщей глобализации и унификации, Mini остается верным себе и всем, кто с первого взгляда окончательно и бесповоротно влюбился в эту машину.
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В спецификации цвет этой машины назван Solaris Orange, но по мне морковный подходит лучше всего. Несмотря на то что внешний дизайн не менялся с момента запуска третьего поколения трехдверного Mini Hatch в 2013 году, автомобиль выглядит свежо и актуально. И правильно, кстати, говорит Юрий Антонов: пусть новые песни пишет тот, у кого старые плохие. Впрочем, доработки и фишки все равно в облике машины появляются. Как насчет британского флага на задних фонарях?

Фото: Родион Газманов

Цена стартует с 1,35 миллиона рублей, а базовая S-версия (если можно так выразиться) – с 1,74 миллиона.

Mini Cooper S
Цена, руб. 2 833 299,99
Цена в минимальной конфигурации, руб. 1 735 000
Двигатель (объем/мощность, л.с.) 1998/192
Привод передний
Разгон 0-100, сек. 6,8
Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км 5,8/10,5
Снаряженная масса, кг 1235
Длина/ширина/высота, мм 3821/1727/1414
Клиренс 146
Объем багажника, л. 211 / 731

В линейке можно найти и внедорожник, и пятидверный хетчбэк, и удлиненное купе с относительно большим багажником. Но все они берут начало от трехдверного Mini Hatch, и все варианты выполнены с большой любовью к деталям.

Фото: Родион Газманов

Внутри Mini остается таким же эксцентричным. Большой радостью для меня было перемещение спидометра, располагавшегося по центру торпедо, на приборную панель. А по центру теперь экран бортового компьютера.

Фото: Родион Газманов

До глобального рестайлинга в 2013 году на приборной панели был только тахометр. А вот сенсорным дисплеем Mini обзавелся совсем недавно, тихо, никому ничего не сказав. Интерфейс стал ярче, цветастее и, кстати, понятнее. На фото – часы, если что.

Фото: Родион Газманов

Нельзя обойти вниманием предмет моей особой любви – тумблеры. Почувствуй себя пилотом! Каждый раз нажимая "ключ на старт", я преисполнялся ощущения важности поездки, как будто лечу спасать мир.

Фото: Родион Газманов

Ручка АКПП из механической стала электронной тоже совсем недавно – еще один перенятый у "старшего товарища" BMW элемент.

Фото: Родион Газманов

При всем этом сравнивать "миники" с продукцией баварского автоконцерна по меньшей мере глупо. Кардинально отличаются как ценовой сегмент, так и целевая группа. Об интерьере и экстерьере я вообще молчу.

Фото: Родион Газманов

Другой вопрос – что и те, и другие берут на прицел ощущения водителя от поездки. И здесь в удовольствии нам не отказали. Управление – точное, переключение передач происходит в нужный момент, и (да, это важно!) установка режимов езды производится с помощью переключателя рядом со стартом, а не посредством непонятной круглой штуковины у основания рукоятки АКПП. Здесь осталось только управление бортовыми ассистентами.

Фото: Родион Газманов

Что с мощностью? Азартно отстреливая топливо в глушителе при переключении передач, Mini так красиво уходит в горизонт со светофора, что не верится, будто разгон до сотни занимает почти семь секунд. Тем не менее это так. Но ускорение все равно ощущается, равно как и стабильность автомобиля при резких маневрах. Уже через полчаса за рулем начинаешь смело входить в повороты с легким заносом (вопреки короткой базе). Поверьте мне, для тонны с хвостиком 192 лошади вполне достаточно, чтобы не чувствовать себя несправедливо обделенным скоростными характеристиками. Несмотря на легковесность, на скорости 160 километров в час Mini Cooper S чувствует себя уверенно.

Фото: Родион Газманов

Увлекшись тем, как здорово в этом автомобиле звучит двигатель, я почти обошел вниманием аудиосистему от Harman Kardon. Если честно, звук слабоват. Казалось бы, кто мешал поставить восьмиполосный эквалайзер? Затраты небольшие, зато можно было компенсировать предрасположенность динамиков бить по ушам на двух килогерцах. Но нет. А если убрать верха, о читаемости и разборчивости звука можно просто забыть. Эх… Кроме того, в дополнение к левым и правым стоит фронтальная колонка, но переключения между объемным звуком и обычным стерео тоже нет.

Фото: Родион Газманов

Плевком в душу музыканта стал багажник. Положить гитару, не сложив заднее сиденье, здесь невозможно. Это фирменная фишка "куперов" – ставить перед выбором: или задние пассажиры или багаж. Если планируешь уехать с концерта в компании более двух благодарных зрительниц – бери такси.

Фото: Родион Газманов

Mini показал себя отличным нишевым автомобилем для тех, чья молодость еще не закончилась, а желание выделиться и показать тягу к прекрасному бьет ключом. За три миллиона, конечно, можно найти машину побольше и помощнее, но на Mini она не будет похожа даже издалека. О том, что покупать это авто нужно в комплектации S, я вообще молчу, ибо очевидно. А гитару можно и на такси повозить. Есть опыт.

Обзор подготовлен специально для портала Dni.Ru

16 августа 2018, 12:17

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