Авантюра на миллион: россиянам массово не доливают бензин

Федерация автовладельцев России (ФАР) организовала исследование, в результате которого выяснилось, что около 76% российских АЗС обманывают автомобилистов, не доливая топливо. Ранее в ФАР сообщили причину недолива горючего на некоторых заправках: потребители за литр бензина, стоимость которого составляет 44-45 рублей, платят все 55 рублей. В свою очередь они обратили внимание на то, что недолив топлива – это прежде всего "элемент недобросовестной конкуренции".

Сергей Канаев – глава Федерации автовладельцев России рассказал, что обычный человек сейчас никак не сможет повлиять на сложившуюся ситуацию. "Доказать что-то на месте, даже если факт недолива очевиден, не получится", – подчеркивает он. Изменить положение вещей получится лишь путем разработки методики, которая будет определять количество топлива в режиме закупки тайным потребителем. "Методику необходимо разработать государству, но наблюдение за работой АЗС должно быть государственно-общественным", – отметил глава Федерации.

По словам первого замглавы комитета Совета Федерации по экономической политике Алексея Майорова, требуется обязать владельцев заправок навести в этом вопросе порядок путем контрольных закупок. Необходимо выявлять подобные ситуации и не пускать их на самотек, сразу же привлекая причастных к административной, материальной и – в наиболее серьезных случаях – к уголовной ответственности. Об этом рассказали агентству RT.

Олег Ашихмин, первый вице-президент Российского топливного союза (РТС), президент НП "Нефтяной клуб Санкт-Петербурга" в интервью "Известиям" утверждает, что это дело частного случая, а не общерыночная тенденция. Однако он подтверждает, что факты, обнародованные ФАР, действительно происходят на АЗС.

Также эксперт подчеркнул, что эта проблема тянется еще со времен Советского Союза, где люди руководствовались правилом "Там, где можно взять, бери". Как считает Ашихмин, программа недолива топлива берет начало на уровне оператора, мастера или специального программного обеспечения, которым АЗС не пренебрегает. Эксперт указал на то, что владельцы заправочных станций совершенно не заинтересованы в недоливе бензина владельцам автомобилей, так как сами серьезно относятся к этому вопросу.

В Госдуме также заявили о необходимости разобраться с обманом на российских АЗС. Игорь Ананских, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по энергетике, отметил, что недоливы случаются на уровне заправочных станций. "Нашим государственным корпорациям необходимо заняться этим вопросом и привлечь службу безопасности", – цитирует его Argumenti.ru.

Как проверить, долили ли топливо в бак?

При помощи специального мерника можно узнать, сколько литров бензина в баке. Уровень топлива определяется по температурной шкале. Каждая отметка на мернике соответствует примерно восьми миллилитрам горючего. Согласно предписанию Госкомитета, температура должна быть на отметке +20. Если уровень жидкости не равен этой цифре или не превышает ее, то топливо вам не долили.

Но большинство экспертов считают, что проверка мерников необъективна. Другого способа, однако, пока нет. Если вас все-таки обманули, то Канаев призывает обращаться к владельцам АЗС, в комитет по защите прав потребителей, в местный орган метрологии или прокуратуру.