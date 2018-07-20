В Москве камера для съемки нарушений устроила беспредел на дороге

Переездная камера для фиксации нарушений, установленная на крыше спецтранспорта, сама едва не стала причиной ДТП на дорогах Москвы, передает телеканал "360". Один из водителей снял на видео, как сперва устройство задевает висящий над проезжей частью знак об ограничении высоты проезда, а затем таранит бетонный мостик. Камера складывается и падает на крышу спецтранспорта, к счастью не вылетая на дорогу и не создавая опасных ситуаций для других автомобилистов. При этом, как заметили зрители ролика, водитель транспорта даже ни разу не притормозил перед препятствиями.

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