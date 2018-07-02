Из машины на ходу выпал трехлетний ребенок

На пересечении улиц Ленина и Завенягина в Магнитогорске из поворачивавшего автомобиля на ходу выпал трехлетний ребенок, передает телеканал "360". Ехавшие сзади автомобилисты успели затормозить.
Оперативно отреагировал на произошедшее водитель и сидевший за рулем машины, из которой вывалился малыш. Он быстро выбежал и посадил ребенка обратно в салон, после чего движение на перекрестке продолжилось.
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