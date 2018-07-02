Жертвой ДТП в Татарстане стал младенец

На 45-м километре трассы Казань – Малмыж в Высокогорском районе Татарстана столкнулись минивэн LADA Largus и легковушка Honda Civic, передает портал inkazan.ru. Оба водителя и пассажиры Honda получили различные травмы.
В салоне иномарки находился ребенок 2018 года рождения. От полученных травм он скончался в больнице. По предварительным данным, водитель LADA выехал на встречную полосу, что стало причиной ДТП.
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