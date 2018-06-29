В Арзамасе внедорожник вылетел с трассы и перевернулся

Днем 29 июня на улице Кирова в городе Арзамасе Нижегородской области с проезжей части вылетел внедорожник, передает портал newsnn.ru. Очевидцы рассказали, что машина двигалась с превышением скорости, и водитель не справился с управлением.

Автомобиль несколько раз перевернулся. Информация о состоянии водителя уточняется.