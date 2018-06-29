Заменивший шины изолентой россиянин прославился на весь мир
Свои ролики мужчина переводит на английский язык. Один из них заметило популярное иностранное издание Autoblog.com и показало своим читателям.
Для эксперимента россиянину понадобилось 600 рулонов изоленты. Несколько часов работы – и результат оказался ошеломительным. Владислав наехал на саморезы и устроил новым шинам испытание дрифтом в гаражах. Оказалось, что изоленте можно ездить.
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