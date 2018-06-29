Девушка прокатила бывшего любовника на капоте на скорости 110 километров в час

Очевидцы сняли на видео пугающую картину: по трассе на скорости 110 километров в час ехал автомобиль, на капоте которого лежал мужчина. За рулем сидела Патриша Исидор, а по ту сторону лобового стекла находился ее бывший любовник Джуниор Фрэнсис, передает Пятый канал.

Выходка на трассе стала следствием очередной ссоры. Девушка хотела отправиться за дочерью, а молодой человек имел свои планы на машину, поэтому лег на капот, чтобы бывшая возлюбленная никуда не поехала. Впрочем, даму это не остановило, и теперь ей предстоит ответить на вопросы полиции.