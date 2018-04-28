В Удмуртии в ДТП погибли четыре человека

Ранним утром 28 апреля на улице Гончарова в городе Сарапул Удмуртской Республики перевернулся автомобиль Audi A6, сообщает информационное агентство "Сусанин". В машине находились шесть человек. В результате ДТП погибли водитель и три пассажира.
Отмечается что иномарка двигалась с большой скоростью. По предварительным данным, автомобилист не справился с управлением. На месте работают сотрудники дорожной полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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