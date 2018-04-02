В Москве водитель сбил собственного племянника

Поздним вечером 1 апреля на пятом километре автодороги "Ознобшино Красное" возле поселения Щаповское в Новой Москве водитель на Skoda Fabia сбил собственного 16-летнего племянника, которого ехал забирать, передает телеканал "360". Подросток получил закрытый перелом левого бедра и впал в кому. На снимках с места ДТП видно, что авария произошла на неосвещенном участке дороги. Десятиклассник переходил дорогу не по зебре и в наушниках.

