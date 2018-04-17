На МКАД сгорели девять машин

На 92-м километре МКАД произошел пожар площадью 50 квадратных метров. От огня пострадали девять машин. По словам очевидцев, транспортные средства восстановлению не подлежат, передает Пятый канал. Причины возникновения пожара устанавливаются. Опубликовано видео с места возгорания.

Отметим, ранее Dni.Ru сообщали о том, что на пересечении Каширского шоссе и МКАД загорелся грузовик. По словам свидетелей, столкновения перед возгоранием не было.