В Москве внедорожник снес стоявшего на тротуаре пешехода
Страшное ДТП произошло на пересечении Волжского бульвара и улицы Маршала Чуйкова на юго-востоке Москвы 16 апреля, передает "РЕН ТВ". На записи с камер наружного наблюдения видно, как после столкновения автомобилей Subaru и Renault последний теряет управление и задним ходом вылетает на тротуар, где ожидает разрешающего сигнала светофора пешеход. Мужчина не успел отскочить и оказался под колесами внедорожника. Автомобиль протащил его несколько метров.
Певица возмущена результатами пластики
Актриса призналась, что является не самым завидным вариантом
Помощница рассказала о состоянии здоровья певца
Артистку критикуют за упоминания о болезни