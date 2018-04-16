В Москве внедорожник снес стоявшего на тротуаре пешехода

Камеры наружного наблюдения, установленные на пересечении Волжского бульвара и улицы Маршала Чуйкова на юго-востоке Москвы, сняли жуткую аварию. Внедорожник Renault после столкновения с автомобилем Subaru вылетел с проезжей части и буквально снес пешехода, ожидавшего разрешающий сигнал светофора на тротуаре.

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