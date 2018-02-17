Старушка выжила после наезда многотонной фуры

В Домодедово большегруз сбил переходившую дорогу пожилую женщину. По предварительным данным, пенсионерка попала в "слепую зону" водителя. Фура начала движение и ударила женщину в спину. Пенсионерка несколько метров бежала перед грузовиком, а потом упала, передает РЕН ТВ.
Инцидент попал на видео. Известно, что женщина отделалась ушибами.
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