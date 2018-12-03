Два чиновника разбились насмерть на трассе под Сургутом

Двое сотрудников администрации Сургута погибли в страшной автокатастрофе 1 декабря в Нефтекамском районе на 808-м километре федеральной трассы Тюмень – Ханты-Мансийск. Об этом 3 декабря сообщает портал nashgorod.ru со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.
По данным ведомства, водитель Hyundai Elantra, двигаясь в сторону Тюмени, не справился с управлением. В результате машина выехала на встречную полосу и врезалась в "Ниву". На данный момент известно о трех погибших, еще два пассажира находятся в тяжелом состоянии в больнице.
Известно, что оба чиновника работали в отделе анализа исполнения бюджета города и в МУП "Хозяйственно-эксплуатационное управление". Глава Сургута Вадим Шувалов выразил соболезнования всем пострадавшим и родственникам погибших в аварии.
С отказом певицы приезжать в Москву началась ротация артистов
Супруга футболиста поделилась откровениями в Instagram
С обладательницей "Золотой сирены" за кулисами премии встретился корреспондент "Дни.ру"
Женщина раскрыла личность любимого человека балерины