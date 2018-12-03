В Уфе автобус сбил ребенка на пешеходном переходе

Днем 30 ноября на пересечении улицы имени города Галле и проспекта Октября в Уфе пассажирский автобус, следовавший по маршруту №101, сбил 14-летнюю девочку, передает портал ToDay News Ufa. В момент ДТП ребенок пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. Пострадавшей оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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