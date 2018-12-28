Есть жертвы: в Нижнем Новгороде автобус протаранил остановку

В остановку общественного транспорта около дома №13 на улице Акимова в Нижнем Новгороде врезался автобус, передает портал newsnn.ru. В результате ДТП погибла женщина. Двое детей были доставлены в больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются. По словам очевидцев, перед столкновением автобус проехал на запрещающий сигнал светофора.
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