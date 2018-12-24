Погибли восемь человек: Школьные автобусы попали в страшное ДТП

В окрестностях города Джаджар в штате Харьяна на севере Индии произошло массовое ДТП, участниками которого стали школьные автобусы, грузовики и легковушки, передает портал mkset.ru. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Основной причиной столкновения называют сильный туман, возникший из-за резкого похолодания.

Согласно последним данным, в результате массовой аварии погибли восемь человек. Многие пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы. Состояние десяти из них врачи оценивают как критическое.