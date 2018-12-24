В Башкирии иномарка влетела в опору моста

В городе Стерлитамаке 32-летний местный житель врезался в опору железнодорожного моста. В результате ДТП водитель иномарки с многочисленными травмами был доставлен в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД. Стоит отметить, что за прошедшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано шесть ДТП. При этом семь человек получили травмы различной степени тяжести, передает ToDay News Ufa.