В Удмуртии в массовом ДТП пострадал ребенок

Вечером 18 декабря на 38-м километре дороги Ижевск – Воткинск в Воткинском районе Удмуртии автомобиль Lifan выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Renault и кроссовером Renault Sandero Stepway, передает портал udm-info.ru. По предварительным данным, 40-летний водитель китайской иномарки не справился с управлением. Он, а также его пассажиры – пятилетняя девочка и 39-летняя женщина – получили травмы.
Балерина назвала это грандиозным событием
Артист зажал свою коронацию
Кейт была очень расстроена
Шоумен дерзко ответил на нападки актрисы