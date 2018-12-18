В Нижнем Новгороде иномарка сбила школьницу

В Нижнем Новгороде автомобиль Škoda сбил ребенка. За рулем находилась 29-летняя женщина.
Автолюбительница совершила наезд на девочку, которая переходила проезжую часть в зоне видимости пешеходного перехода. После ДТП ребенка доставили в больницу и вскоре отпустили домой, передает newsnn.ru.
Говорят, ведущая приняла решение расстаться с мужем
Российский биатлонист рассказал о визите австрийских правоохранителей
Артистов сняли вместе на премьере
В последнее время артистка предпочитает держаться в тени