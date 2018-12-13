После жуткого ДТП под Пермью сгорели две машины

Вечером 12 декабря на дороге Кунгур – Соликамск в Пермском крае автомобиль Renault Sandero выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом "Газель", передает портал "Реальное время". Оба водителя от полученных травм скончались на месте. Двое пассажиров из обоих автомобилей были доставлены в больницу с многочисленными травмами. После столкновения транспортные средства загорелись. По факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства аварии.
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