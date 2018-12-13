Доски из грузовика пробили лобовое стекло легковушки

Вечером 12 декабря на 23-м километре дороги Вавож – Нылга в Увинском районе Удмуртии из грузовика ГАЗ-3309 вывалились доски, которые пробили лобовое стекло встречного Renault Logan, передает ИА "Удмуртия". В результате ДТП 23-летний водитель иномарки был доставлен в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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