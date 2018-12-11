Известная модель разбилась в ДТП под Москвой

На 26-м километре Новорижского шоссе в Московской области автомобиль Gelandewagen выехал на встречную полосу и врезался в другую машину, передает сайт "Подмосковье сегодня". За рулем внедорожника находилась известная российская модель Валерия Соколова. По словам очевидцев, в момент ДТП девушка была пьяна. В другом автомобиле были беременная женщина и ее муж. Известно, что сама авария произошла еще 6 декабря, однако только сейчас о ней стало известно. Подробности произошедшего устанавливаются.