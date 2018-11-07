Пьяная мать с тремя детьми протаранила заправку

На одной из АЗС, расположенных на федеральной дороге Р-255 "Сибирь", автомобиль Toyota Sprinter наехал на бензоколонку и попытался скрыться с места происшествия, передает телеканал "360". Оператор заправки позвонил в полицию, и нарушителя задержали.
За рулем иномарки сидела многодетная мать в состоянии алкогольного опьянения. В салоне машины находились трое ее детей.
Голливудские актеры никак не могут развестись
Певица пригласила ведущего в болгарскую деревню
Фигуристка выступила на Гран-при в Хельсинки
Фотографии она разместила в своем Instagram