Пьяная мать с тремя детьми протаранила заправку

На одной из АЗС, расположенных на федеральной дороге Р-255 "Сибирь", автомобиль Toyota Sprinter наехал на бензоколонку и попытался скрыться с места происшествия, передает телеканал "360". Оператор заправки позвонил в полицию, и нарушителя задержали.

За рулем иномарки сидела многодетная мать в состоянии алкогольного опьянения. В салоне машины находились трое ее детей.