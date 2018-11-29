В Москве маршрутка с пассажирами влетела в грузовик

На юго-востоке Москвы маршрутка с пассажирами врезалась в грузовик, передает Тelegram-канал Mash. Сообщается по меньшей мере о восьми пострадавших, один из которых находится в тяжелом состоянии. На месте работают экстренные службы города. Для оказания помощи вылетел медицинский вертолет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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