Под Волгоградом автобус насмерть сбил пешехода

В ночь на 14 ноября на 886-м километре федеральной трассы Р-22 "Каспий" в Иловлинском районе Волгоградской области междугородний автобус маршрута Москва – Волгоград сбил пешехода, передает портал novostivolgograda.ru. От полученных травм мужчина скончался на месте. Отмечается, что он шел по проезжей части на неосвещенном участке дороги в попутном движению автомобилей направлении. На одежде погибшего не было светоотражающих элементов, поэтому заметить его в темноте было затруднительно. Личность погибшего устанавливается.
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