Иномарка протаранила машину судебных приставов в Нижнем Тагиле

Утром 1 октября на перекрестке улиц Серова и Красноармейской в Нижнем Тагиле столкнулись иномарка и машина Федеральной службы судебных приставов, передает портал tagilcity.ru. Служебный автомобиль получил удар в бок и отлетел в недавно установленное ограждение. На место прибыли сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.