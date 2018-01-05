Четыре аварии подряд в Москве сняли на видео
Сперва на записи видно, как автомобильный поток тормозит перед двумя столкнувшимися автомобилями. Всего в нескольких десятках метров от них стоят машины, попавшие в другую аварию. За ними – еще несколько автомобилей, ждущих приезда наряда ДПС. И уже на съезде с моста стоят автомобили, пострадавшие в четвертой аварии.
Напомним, в Москве 5 января прошел снегопад. Это стало причиной множества ДТП в столице, передает телеканал "360". В частности, в двух массовых ДТП на МКАД и Ленинградском шоссе пострадали сразу 26 машин.
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