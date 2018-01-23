Лихач разогнался до 120 километров в час на встречке
Обезумевший лихач мчался по встречной полосе, включив аварийный сигнал. Другие водители чудом ушли от столкновения. Смертельно опасный заезд автохам закончил, свернув к торговому центру. По словам очевидца, тот летел на скорости 120 километров в час по трассе М-4 "Дон" в сторону аэропорта Домодедово, передает Life.ru.
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